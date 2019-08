American Moon : Comment la Lune est devenue étasunienne

Parmi tous les documentaires défiant les croyances indélogeables des “believers” pro-Nasa, American Moon du sympathique Massimo MAZZUCCO est sans doute l’un des plus aboutis.

Dans ce reportage exceptionnel de 3h30, Massimo MAZZUCCO, lui-même photographe de renom, démonte point par point les prétendues “preuves” de la Nasa censées faire accroire aux gogos du monde entier la supercherie des missions Apollo et autres pas de l’homme (forcément étasunien) sur la lune.

Ces Missions Apollo vendues et survendues par la Nasa, et largement relayée par les believers et autres haters des médias alignés et du net (les croyants et les haineux pro-US), semblent tout droit s’inspirer du film poétique et visionnaire du célèbre réalisateur et illusionniste français de la fin du XIXème Siècle Georges Méliès, imaginant et retranscrivant en images les premiers pas de l’Homme sur la lune…

Ainsi débute l’excellent reportage de Massimo MAZZUCCO, qui réalisa également le fameux documentaire sur “le 11 Septembre, le Nouveau Pearl Harbor”.

Présentation en direct live d’American Moon de Massimo MAZZUCCO par l’animateur Bob Bellanca de BTLV

Outre les prétendues “preuves” de la Nasa, l’auteur de ce reportage implacable se paie même le luxe de ridiculiser quelques débunkers pro-Nasa, ces débunkers parfois masqués qui défèquent sur les prétendues fakes, mais qui défakent le plus souvent à tort.

Si vous faites encore partie du groupe des believers, ces multitudes de gogos haineux et pro-Nasa nourris au “vu à la télé”, alors France Frexit vous recommande très chaudement ce reportage : après l’avoir visionnez, vous rangerez votre haine anti-conspi dans les cartons à tout jamais.

Et pour celles et ceux qui ne croient pas aux fables officielles de l’Etat profond, ce reportage constituera un excellent documentaire sur les techniques de manipulation de masse opérées par le Système atlantiste sur le monde quasi infini des crédules et des croyants.

Voici la vidéo intégrale et gratuite en italien :

Ou possibilité (payante) de la visionner en Français à la demande.

Bon visionnage !