Régime Macron – Ces blessés en gilets jaunes qui dérangent

Ils sont à ce jour plus de 2 000 Françaises et Français à avoir été blessés ou mutilés par le régime euro-identitaire en zone 🇫🇷 depuis le début de la révolte populaire des gilets jaunes.

Un tel bilan, doublé d’1 mort et de 8 000 arrestations et des centaines d’emprisonnements d’opposants aurait fait tomber n’importe quel régime de par le monde… Mais le régime euro-alternatives de Macron tient toujours !

Il bénéficie en effet de soutiens occultes très puissants.

Mais au-delà de cette réalité, ces blessés n’en demeurent pas moins très gênants :

Hier encore lors de l’acte XVII à Paris, un jeune homme a été frappé d’une lbd au visage par le régime, et a été gravement blessé dans une scène de violence policière inouïe, selon les témoins directs de la répression :

On protestait, mais on était pas violent. C’est d’une violence inouïe, je suis extrêmement choquée. On n’a rien fait et on se fait massacrer. Il était blessé sur la bouche, plus de dents. Il était choqué. C’était horrible”.