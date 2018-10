Péages Urbains – L’Europe éco-taxatrice veut restaurer l’Ancien Régime, version XXL

Avec la mise en place progressive en Europe et en France des péages urbains, l’Europe éco-taxatrice et son pion pour la zone France veulent tout bonnement restaurer l’Ancien Régime, mais à l’échelle européenne cette fois-ci, mondiale ensuite.

Un Ancien Régime XXL : avec quelques élites très très riches, et des myriades populistes très très pauvres…

En effet, ces péages urbains imposés à la plèbe pour accéder aux cités et aux grands centres commerciaux ne sont que la resucée moderniste de l’ancien Octroi, cette taxe qui frappait déjà sous l’Ancien Régime les gueux moyen-âgeux aux portes des grandes cités.

Toute l’arnaque de l’Union Européenne et du régime Macron est de faire gober aux gogos qu’ils représentent le monde moderne, alors qu’à l’inverse, ils sont les héritiers de ce que le passé faisait de pire.

Evidemment, à court de fric face à leur impéritie et leur inanité, les élites ne vont pas hurler par-dessus les toits qu’ils réinstaurent une nouvelle taxe, mais maquilleront l’attelage des meilleurs intentions du monde, en l’occurrence la lutte contre les déplacements carbonés…

Un nom de péage très urbain

La ficelle est énorme, mais comme disait paraît-il Goebbels, qui en connaissait un rayon : plus c’est gros, plus ça passe.

Evidemment, pour commencer, les élites taxatrices, très soucieuses de la santé du lumpen prolétariat, y compris financière, précisent la main sur le coeur que ce nouvel Octroi sera limité à 2,50 EUR par voyage pour les cités de seconde importance et à 5 EUR pour les cités les plus développées. Dans un premier temps. Evidemment.

Dans leur esprit démocratique élevé, les élites qui ont pondu cette nouvelle taxe laissent même les municipalités de France et de Navarre totalement “libres” d’appliquer ou non cette “possibilité” qui leur est offerte, alors que ces dernières n’ont plus un kopek en poche, Europe oblige : ainsi peuvent-elles se défausser sur les élus locaux en les laissant endosser pour leur petite baronnie la responsabilité de cette nouvelle taxe.

Là encore la ficelle est énorme, mais les élus sont tout aussi endormis que leurs administrés…

Vos aïeux aimaient la dîme, la gabelle et l’octroi ?

Vous adorerez leur resucée moderniste !