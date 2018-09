USA – Des centrales nucléaires menacées par l’ouragan Florence

Davantage que le vent, c’est l’élévation du niveau de la mer et surtout les pluies diluviennes qui pourraient menacer une douzaine de centrales nucléaires de l’Ouest des USA dans les prochains jours.

En effet l’ouragan Florence pourrait stagner sur cette partie des Etats-Unis et déverser des niveaux d’eau très important, ce qui pourrait noyer certaines installations nucléaires, positionnée en bord de cours d’eau pour en assurer le refroidissement.

Ce sont les Caroline du Nord et du Sud qui semblent les plus exposées au risque d’inondations catastrophiques, qui pourraient également gagner d’autres secteurs voisins.

1 an après le passage du Cyclone Maria, les Etats-Unis découvrent avec stupeur que non pas 64 personnes, mais peut-être plus de 3 000 habitants auraient perdu la vie dans l’ile de Porto Rico, le célèbre territoire non incorporé sous protectorat étasunien dans les Caraïbes.

Les inondations catastrophiques de Houston et de la Nouvelle Orléans restent également gravées dans les mémoires.

Tout comme le tsunami à Fukushima au Japon…

La France n’est pas épargnée par ce risque de crues majeures peuvent entraîner un arrêt des systèmes de refroidissement des centrales nucléaires et un risque d’emballement du réacteur, notamment dans le sud-Ouest du pays ou dans la vallée du Rhône, voire également en région parisienne.