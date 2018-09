11 Septembre – France Inter rame à contre-courant contre le conspirationnisme

A l’approche du 17ème et triste anniversaire des attentats du 11 Septembre et en cette période de rentrée, la radio publique France inter à convoqué les “experts ès conspirationnisme” à son antenne, bien connus du Mouvement pour la Vérité.

Exemples caricaturaux, faux-semblants, néo-moralisme, amalgames, inversions accusatoires, censures, faux débats à sens unique, point Godwin bien évidemment… toute la panoplie du petit livret noir de la CIA version 2000+ y passe, ou presque.

L’objectif est tenté de convaincre les jeunes gens indécis que la Doxa officielle est la bonne religion à suivre, et que toutes les autres pistes sont mal.

Gageons qu’un tel fatras intellectualiste peinera à convaincre les jeunes indécis, face au travail colossal du Mouvement pour la Vérité.

Et ce n’est pas la censure qui se met en place, et que les élites bien-pensantes accompagnent en faisant mine de ne pas y toucher qui mettra la Vérité sous l’étouffoir, bien au contraire.

Plutôt que d’affronter les arguments solides avancés par le Mouvement pour la Vérité, notamment sur les attaques du 11 Septembre 2001, le camp officiel au service des néconservateurs étasuniens (“Vous êtes avec Nous ou contre Nous avait rappelé W. Bush) répond pas des syllogismes et des raisonnements confus, sinon confusionnistes.

La clarté des faits et la simplicité des arguments face l’enfumage de la pensée, à l’inversion accusatoire et à la calomnie embrouillée… gageons que les jeunes générations, malgré leur exposition permanente à la lobotomie, à la propagande, au consumérisme et à l’abrutissement par un système aux abois, iront de toutes façons vers le plus facile et vers le plus accessible.

Pour le meilleur et pour le pire.

Finalement, et comme le rappelle le philosophe blacklisté Francis Cousin, le Système produit sa propre perte.

Ramer à contre-courant ne peut que retarder la chute finale et le renouveau réellement démocratique : il ne reste plus qu’à jeter les jalons d’un monde meilleur et à patienter…