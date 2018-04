1984 est désormais largement dépassé par la réalité de 2018,

Avec le Manifeste des 300 contre le nouvel anti-sémtisme publié sur Le Parisien, on dépasse toutes les limites.

Ce montage vidéo exceptionnel se veut une réponse argumentée.

Synopsis de l’auteur de la vidéo

« Antisémitisme – 111 jours de silence médiatique

La montée de l’islamisme en France a été dénoncée la semaine passée, plutôt à raison mais à leur manière, par les porte-paroles (autoproclamés) des juifs de France, dont le climat créé par tout ça ne doit pas arranger la situation.

Ainsi le 21 avril 2018, ce sont entre 250 et 300 personnes (c’est selon les journaux) qui ont signé un manifeste contre le nouvel antisémitisme, dénonçant un islamo-gauchisme qui aujourd’hui les arrange, et faisant état d’un scandaleux SILENCE MÉDIATIQUE. Un silence assourdissant.

Tu trouveras donc dans cette vidéo plus de 600 captures d’écran des articles sur le silence, disponibles juste en allant sur Google Actualité (uniquement en faisant une veille sur le mot « antisémitisme »), et qui ont inondé quotidiennement 2018 depuis les 111 jours qui séparent le début d’année de la publication du manifeste. C’est pas totalement exhaustif (ce qui est impossible) car ça ne prend notamment pas en compte la presse papier : mais c’est tout de même éloquent. Fallait pas me soûler.

Musique : Tom Cosm – Live at Artofficial Afterparty 2011 + un résidu de Lady Gaga et la musique de Braveheart. »

