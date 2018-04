L’Europe est une idée racialiste

Alors que le mouvement euro-atlantiste « Defend Europe », mu par le groupuscule d’extrême-droite Génération Identitaire, mène des actions spectaculaires pour « Défendre l’Europe » contre une immigration colorée massive ou islamisée, François Asselineau avait prévenu que l’Union Européenne était avant tout une idée racialiste, menant tout droit vers le Choc des Civilisations, si cher aux tireurs de ficelles néo-conservateurs et préparateurs de chaos :

Une fois de plus, au vu des derniers événements qui secouent l’Union Européenne, les faits lui donnent raison.

Il est temps pour le peuple de reprendre les rennes du Pouvoir et de contrôler efficacement ses frontières et sa sécurité, mais sans pour autant tomber dans des schémas racialistes et xénophobes : Maîtriser l’immigration tout en respectant l’autre, l’étranger, quelle que soit sa religion et sa couleur de peau, du moment qu’il partage des valeurs communes et que les capacités d’intégration sont présentes, tel est le projet du quadruple Frexit.